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"مُغلفة بالسلوفان".. استخراج 3 أحجار ريموت من معدة مريض في المنوفية- صور

04:39 ص الأربعاء 26 مارس 2025
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المنوفية- أحمد الباهي:

تمكن فريق طبي متخصص بمعهد الكبد القومي في المنوفية، من استخراج 3 أحجار ريموت مغلفة بورق "السلوفان" من معدة مريض عانى من وجودها لمدة عام ونصف بعد ابتلاعها.

وزار المريض عددا من المستشفيات ولم ينجحوا في استخراجهم لصعوبة الحالة، وعقب إجراء منظار للمعدة، تمكن الفريق الطبي من استخراج الأحجار بنجاح ودون أي مضاعفات خلال عشر دقائق فقط.

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