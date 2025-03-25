إعلان

جامعة أسيوط تتعاون مع التعليم لمنع الغش في امتحانات الثانوية العامة (مستند)

08:57 م الثلاثاء 25 مارس 2025

مجلس جامعة أسيوط

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

أسيوط ـ محمود عجمي:

كشف مستند رسمي صادر عن الدكتور أحمد عبد المولى، نائب رئيس جامعة أسيوط لشؤون التعليم والطلاب، عن موافقة الجامعة على المذكرة المقدمة من الدكتور مصطفى رفعت، أمين المجلس الأعلى للجامعات، بشأن تكليف الجامعات المصرية بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني لمنع الغش في امتحانات الثانوية العامة.

وتشمل هذه المساهمة توفير الأماكن المتاحة والطاقة الاستيعابية بالجامعات المصرية لاستضافة امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي 2025.

وأوضح الخطاب أن الموضوع عُرض على مجلس شؤون التعليم والطلاب بالجامعة في 19 مارس، وتم اتخاذ القرار التالي: التوصية بوضع جداول امتحانات الكليات بحيث يكون آخر يوم للاختبارات في جميع الكليات هو 2 يونيو المقبل.

وكانت وزارة التربية والتعليم قد حددت موعد انطلاق امتحانات الثانوية العامة في 15 يونيو المقبل.

4567

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

أحمد عبد المولى جامعة أسيوط منع الغش التربية والتعليم امتحانات الثانوية العامة
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

هَلَّ هِلاَلُهُ

المزيد

إعلان

اختَر الأفضل في دراما رمضان 2025.. شارك في استفتاء "مصراوي" الآن
"سلّي صيامك واربح".. فرصتك الأخيرة للفوز بشاشة 55 بوصة في مسابقة مصراوي الرمضانية