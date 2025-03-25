جامعة أسيوط تتعاون مع التعليم لمنع الغش في امتحانات الثانوية العامة (مستند)

أسيوط ـ محمود عجمي:

كشف مستند رسمي صادر عن الدكتور أحمد عبد المولى، نائب رئيس جامعة أسيوط لشؤون التعليم والطلاب، عن موافقة الجامعة على المذكرة المقدمة من الدكتور مصطفى رفعت، أمين المجلس الأعلى للجامعات، بشأن تكليف الجامعات المصرية بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني لمنع الغش في امتحانات الثانوية العامة.

وتشمل هذه المساهمة توفير الأماكن المتاحة والطاقة الاستيعابية بالجامعات المصرية لاستضافة امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي 2025.

وأوضح الخطاب أن الموضوع عُرض على مجلس شؤون التعليم والطلاب بالجامعة في 19 مارس، وتم اتخاذ القرار التالي: التوصية بوضع جداول امتحانات الكليات بحيث يكون آخر يوم للاختبارات في جميع الكليات هو 2 يونيو المقبل.

وكانت وزارة التربية والتعليم قد حددت موعد انطلاق امتحانات الثانوية العامة في 15 يونيو المقبل.