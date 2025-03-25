500 مستفيد من مشروع تعزيز سُبل العيش المستدامة والتنمية الإقليمية بجنوب سيناء (صور)

جنوب سيناء - رضا السيد:

صرّح الدكتور حسام شوقي، رئيس مركز بحوث الصحراء، بأنه تنفيذًا لتكليفات علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، بشأن تنمية مهارات مربي الثروة الحيوانية والداجنة بالمحافظات الصحراوية، فقد تم اليوم إقامة حفل تخريج دفعة من المتميزين بالمدارس الحقلية في محطة بحوث الصحراء بمدينة رأس سدر بمحافظة جنوب سيناء، وذلك لتسليم كل خريج رأسًا من الأغنام البرقي، مقدمة من منظمة "الفاو"، في إطار مشروع تعزيز سبل العيش المستدامة والتنمية الإقليمية بمحافظة جنوب سيناء، بالتعاون مع منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة "الفاو". وقد اعتمد المشروع على تنفيذ مدارس حقلية للمربين والسيدات في مجال الثروة الحيوانية والداجنة.

وقال الدكتور عبد الله زغلول، رئيس المشروع، إن المشروع يُنفَّذ في ثلاث مدن بالمحافظة، وهي: "رأس سدر، الطور، نويبع"، وشارك فيه أكثر من 100 مزارع وسيدة، من خلال ما يقرب من 100 مدرسة حقلية، اهتمت بالممارسات الذكية مناخيًا في مجالات الإنتاج النباتي والحيواني والداجني.

وأضاف مدير المشروع أن المشروع ساهم بشكل كبير في رفع الوعي وصقل الخبرات.

من جانبه، أوضح الدكتور محمد عزت، نائب رئيس المركز للمشروعات والمحطات البحثية، أن المدارس الحقلية تُعدّ إحدى وسائل الإرشاد الزراعي، إذ تسهم في تصحيح الكثير من الممارسات الزراعية التي يتبعها المزارعون والمربّون، مما يؤدي إلى زيادة الإنتاجية وتحسين دخل الأسر وتوفير فرص عمل للسيدات والفتيات.

وقال الدكتور أحمد الحاوي، المدير التنفيذي للمشروع، إنه قد تم تخريج ثلاث دفعات من المشاركين، وتكريم 270 مشاركًا، حيث تم إهداؤهم 100 آلة زراعية، و80 بطارية دواجن، و90 رأسًا من الأغنام.

وأشار إلى أنه سيتم تخريج دفعة جديدة خلال شهر أبريل، تضم 230 مشاركًا، ليصل إجمالي المستفيدين من المشروع إلى أكثر من 500 مستفيد.

وأعرب الدكتور أشرف الصادق، مستشار منظمة الأغذية والزراعة، عن سعادته بنجاح تجربة المدارس الحقلية بجنوب سيناء، مؤكدًا أن المشروع ساهم في تحقيق زيادة إنتاجية مزارع الإنتاج النباتي والحيواني، إلى جانب المشاركة الواسعة من سيدات جنوب سيناء.

من جهتها، قالت الدكتورة رحاب الجوهري، مدير مديرية الطب البيطري بجنوب سيناء، إنه تم فحص الحيوانات وعزلها بمحطة بحوث جنوب سيناء قبل توزيعها على المربين، وسيتم متابعتها وتحصينها لدى المنتفعين تنفيذًا لتعليمات الهيئة العامة للخدمات البيطرية.

وقدم المهندس سعد عامر، وكيل وزارة الزراعة بجنوب سيناء، الشكر لمركز بحوث الصحراء ومنظمة الأغذية والزراعة على الجهد الكبير الذي يساهم في التنمية الزراعية بالمحافظة، مطالبًا بزيادة المشروعات الزراعية داخل المحافظة لدفع عجلة التنمية والمساهمة في تحقيق الأمن الغذائي.