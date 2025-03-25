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إعادة طرح الأراضي المسحوبة في المزاد بالوادي الجديد

04:19 م الثلاثاء 25 مارس 2025

اجتماع مجلس إدارة صندوق الأراضي بالوادي الجديد

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الوادي الجديد – محمد الباريسي:

ترأس اللواء دكتور محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، اليوم الثلاثاء، مجلس إدارة صندوق استصلاح الأراضي، وذلك بحضور حنان مجدي نائب المحافظ، و سيد محمود سكرتير عام المحافظة، والعقيد إيهاب نافع سكرتير عام المحافظة المساعد، ورؤساء المراكز، وأعضاء المجلس.

ووجه محافظ الوادي الجديد بإعداد تقرير عن أعمال المراكز التكنولوجية الثابتة والمتنقلة خلال الأسبوع الجاري، وإعداد لجنة للمرور المفاجئ على المراكز لمتابعتها، وحظر تعامل الجماهير للحصول على الخدمات المقدمة إلا من خلال هذه المراكز و إخطار المخالفين بمنطقة مفيض باريس بمهلة حتى يوم 15 أبريل من هذا العام لإعادة التعاقد على الأراضي المسحوبة بالضوابط الجديدة.

كما كلف بمرور رؤساء القرى والمراكز على المستثمرين غير الجادين والمتقاعسين عن سداد المديونيات، وذلك لتحصيل مستحقات الدولة، مع اتخاذ إجراءات تصاعدية في حال عدم السداد ، وسرعة طرح الأراضي التي تم سحبها خلال أول مزاد يُعقد ورفع إحداثيات الأراضي المحيطة بعدد ٢ بئر بقرية جورمشين لطرحها للراغبين باستصلاحها.

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دكتور محمد الزملوط طرح الأراضي الوادي الجديد
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