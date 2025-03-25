"الولد تعبان هنروح بيه فين".. تفاصيل مشاجرة أسرة مريض مع طبيب بمستشفى في سوهاج

سوهاج- عمار عبدالواحد:

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" بمحافظة سوهاج، فيديو يظهر فيه حدوث مشاجرة بين طبيب ومرافق لمريض بمستشفى طهطا العام، وحدوث شد وجذب وتطاول بالأيدي بين الطرفين.

وأفاد مصدر رفض ذكر اسمه للنشر أن الواقعة كانت أمس الاثنين، حيث دخل مواطن وزوجته وبرفقتهما ابنهما طفل مريض، إلى قسم الاستقبال بمستشفى طهطا العام، وطلب والد الطفل المريض من الطبيب النوباتجي الموجود بالقسم توقيع الكشف الطبي على نجلهم، البالغ من العمر 8 سنوات، فوجههم الطبيب للذهاب إلى استقبال الأطفال، بالمبنى القديم للمستشفى لتوقيع الكشف الطبي على طفلهم، بمعرفة طبيب الأطفال، إلا أن أهل المريض طلبوا وأصروا أن يقوم الطبيب النوباتجي بالكشف على الطفل.

وأوضح المصدر أن والد الطفل قال للطبيب: "ده الاستقبال ودي المستشفى والولد تعبان وهنلف بيه فين ونروح منين"، فما كان من الطبيب إلا أن أرشدهم للذهاب إلى قسم استقلال الأطفال حيث يوجد طبيب الأطفال المختص بالكشف على الأطفال.

وتابع المصدر أن ذلك ترتب عليه مشادة كلامية بين الطرفين، وقام ولي الأمر بدفع الطبيب من كتفه لإجباره على توقيع الكشف الطبي على الطفل، وأثناء تلك المشادة دخل طرف ثالث مرافق لأحد المرضى قام بتصوير الواقعة، في غرفة فحص المرضى، فما كان من الطبيب إلا أخذ الهاتف من الطرف الثالث.

على الفور تدخل رجال نقطة شرطة مستشفى طهطا العام لاحتواء الموقف، وتمت السيطرة على الموقف وتهدئة الأمر، من قبل رجال الشرطة ومدير المستشفى، إلا أن الطبيب أصر على تحرير محضر بقسم الشرطة للطرف الأخر، وتم عمل المحضر، وبتدخل أهل الخير تم الصلح بين الطرفين والتراضي بين الجميع.