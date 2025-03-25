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بغرف عمليات وتشديد الرقابة.. بورسعيد تستعد لاستقبال عيد الفطر المبارك

03:49 م الثلاثاء 25 مارس 2025

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بورسعيد - طارق الرفاعي:

ترأس اللواء محب حبشي، محافظ بورسعيد، اجتماعًا موسعًا، اليوم الثلاثاء، لاستعراض ومناقشة استعدادات المحافظة بكافة قطاعاتها الخدمية والحيوية، لاستقبال عيد الفطر المبارك.

وشدد اللواء المحافظ، خلال الاجتماع، على تفعيل "الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة" التواصل بينها وبين غرف العمليات والطوارئ بالأحياء والمديريات والقطاعات الخدمية، والعمل على مدار الـ (24) ساعة للتدخل السريع لحل أية مشكلة أو أزمة قد تحدث أثناء إجازة عيد الفطر.

كما وجه مديرية التموين بتشديد الرقابة على الأسواق والمخابز والمنافذ التموينية بكافة أنحاء المحافظة والتأكد من توافر السلع الغذائية والخبز خلال إجازة العيد، والتأكيد على تشغيل المخابز بكامل طاقتها، وعمل غرفة العمليات بالمديرية على مدار الساعة، كما وجه مديرية الطب البيطري، برفع درجة الاستعدادات القصوى في محطة تسمين الماشية لتلبية احتياجات المواطنين من اللحوم.

وشدد على استمرار جهود التصدي لظاهرة البناء المخالف خلال فترة عطلة عيد الفطر، مطالبا رؤساء الأحياء وبورفؤاد بالمسئولية الكاملة في هذا الملف وورصد المخالفات من خلال وحدة المتغيرات المكانية.

كما وجه بتكثيف التواجد المروري خلال إجازة عيد الفطر، مع التشديد على المتابعة المستمرة والكاملة لمختلف مواقف سيارات السرفيس والأجرة على الخطوط الداخلية والخارجية بين المحافظات لتحقيق الانضباط مع تكثيف الحملات المرورية والدوريات على الطرق العامة والميادين للتصدي للمخالفات المرورية، وتعزيز التواجد الأمني، وجاهزية الحماية المدنية لمواجهة الطوارئ.

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اللواء محب حبشي بورسعيد محافظ بورسعيد
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