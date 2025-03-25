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رئيس جامعة بنها يستقبل وفدًا من الكنيسة للتهنئة بعيد الفطر

02:56 م الثلاثاء 25 مارس 2025

ناصر الجيزاوى

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القليوبية - أسامة عبدالرحمن:

استقبل الدكتور ناصر الجيزاوى رئيس جامعة بنها، نيافة الأنبا مكسيموس مطران بنها وقويسنا، والوفد المرافق له وذلك لتقديم التهنئة بعيد الفطر المبارك.

جاء ذلك بحضور الدكتور السيد فوده نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وشيرين شوقى أمين عام الجامعة، ورفعت نان أمين الجامعة المساعد للشئون الإدارية، والأستاذة رانيا معتز أمين الجامعة المساعد لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

وأعرب الدكتور ناصر الجيزاوي عن سعادته بهذا اللقاء الذي يتجدد كل عيد، وتتجدد معه أواصر الأخوة، مؤكدا أن تبادل التهاني والزيارات فى المناسبات الدينية والقومية بين عنصرى الأمة المصرية يؤكد على التماسك وحدة الصف والترابط وسيادة روح المودة والمحبة والرحمة والسلام بين أبناء الوطن الواحد، داعيا الله عز وجل أن يعيد على مصر وشعبها العظيم هذه الأيام بالخير واليمن والرخاء.

من جانبه أكد وفد الكنيسة على روح المحبة والإخاء التي تربط نسيج الشعب المصري ، وتحقق الانتماء وتزيد من أواصر الأخوة بين كل أطيافه.

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ناصر الجيزاوى جامعة بنها عيد الفطر مكسيموس مطران
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