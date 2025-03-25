تعرف على أماكن ساحات صلاة عيد الفطر في بورسعيد

بورسعيد - طارق الرفاعي:

أعلن اللواء محب حبشي، محافظ بورسعيد، اليوم الثلاثاء، عن تخصيص 11 ساحة لأداء صلاة عيد الفطر على مستوى المحافظة.

وشدد المحافظ، خلال الاجتماع الذي عقده لاستعراض ومناقشة استعدادات المحافظة بكافة قطاعاتها الخدمية والحيوية، لاستقبال عيد الفطر المبارك، على التنسيق مع كافة الجهات المعنية وغرف العمليات بالمحافظة على مدار الساعة، لمتابعة أعمال النظافة، ورفع كفاءة المناطق المحيطة بالمساجد وساحات الصلاة، مع التأكيد على أئمة المساجد بالالتزام بكافة التعليمات الوزارية فيما يتعلق بالأماكن المخصصة لأداء شعائر صلاة العيد بالساحات المخصصة.

ومن جانبها، تكثف مديرية أوقاف بورسعيد، برئاسة الشيخ جمال عواد، أعمال تجهيز ساحات صلاة عيد الفطر وهي:

ساحة مسجد السلام بحي الشرق، وساحة مسجد الشيخ زايد بالحي الإماراتي، ساحة المسجد الكبير بمدينة بورفؤاد، ساحة المعمورة بطرح البحر، ساحة مسجد التوحيد بحي الزهور، ساحة مسجد الرزاق بالزهور، ساحة مسجد السيدة زينب ببنك الإسكان، ساحة مسجد حمدي تمام علي الشاطئ بمنطقة السواحل، ساحة مسجد الحسين بحي المناخ، ساحة مسجد دار السلام بالتصنيع بحي الضواحي، وساحة مسجد الشبان المسلمين.