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"الملاكي اتعجنت".. مصرع شخص في حادث مروع على الطريق الحر بالقليوبية

01:47 م الثلاثاء 25 مارس 2025

مصرع شخص في حادث مروع على الطريق الحر بالقليوبية

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القليوبية - أسامة عبدالرحمن:

لقي شخص مصرعه في حادث تصادم سيارة ربع نقل مع ملاكي بالطريق الحر، بمحافظة القليوبية عند بنزينة مشتهر، وجرى نقل الجثة إلى المستشفى، وتولت الجهات المعنية التحقيق.

فيما انتقلت أجهزة المرور، لرفع آثار الحادث على جانبي الطريق والعمل على عودة الحركة المرورية لطبيعتها بعد توقفها لساعات.

تلقت مديرية أمن القليوبية إخطارًا من غرفة عمليات النجدة بالقليوبية، بوقوع في حادث سيارة ربع نقل مع ملاكي بالطريق الحر، بمحافظة القليوبية عند بنزينة مشتهر، وجرى نقل الجثة إلى المستشفى، وتولت الجهات المعنية التحقيق.

انتقلت أجهزة الأمن إلى مكان البلاغ، وجرى الدفع بسيارات إسعاف للتعامل مع الحالات، وأسفر الحادث عن مصرع شخص، وجاري رفع آثار التصادم وإعادة تسيير الحركة المرورية، وجرى تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة فتولت التحقيق.

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