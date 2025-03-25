محافظ المنيا يكرم وفد مدارس النيل الدولية للمشاركة في احتفالية تكريم الأمهات المثاليات

المنيا- جمال محمد:

استقبل اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، اليوم الثلاثاء، وفدًا من مجلس إدارة مدارس النيل الدولية، وقدم الوفد درعًا تذكاريًا للمحافظ تقديرًا لدعمه المستمر وعابته للأنشطة التربوية التي تسهم في تنمية مهارات الطلاب وتعزيز القيم الوطنية لديهم وحرصه على النهوض بالعملية التعليمية.

وأشاد المحافظ بمشاركة مدارس النيل الدولية في احتفالية تكريم الأمهات المثاليات، التي نظمتها وحدة تكافؤ الفرص بإدارة المرأة والطفولة والأمومة، مثمنًا العروض الفنية وكورال الأطفال التي قدمها طلاب المدرسة خلال الفعاليات، مؤكداً أن التعليم يمثل أحد الأعمدة الرئيسية لتحقيق التنمية المستدامة، مشددًا على أهمية الدور التربوي للمدارس في إعداد أجيال قادرة على مواجهة تحديات المستقبل.

وفي ختام اللقاء، قام المحافظ بمنح درع المحافظة تكريمًا لجهود عماد عبد الرحمن العجان، مدير عام مدارس النيل الدولية، ومجموعة العمل وتضم شيرين خليفة، مساعد مدير المدرسة، ونشوى عبد القوي عبد الوهاب، الأخصائي الاجتماعي، و أحمد حمدي، مدير الخدمات المساعدة بمدارس النيل الدولية، وذلك تقديرًا لمساهمتهم في دعم الأنشطة التعليمية والمجتمعية وتعزيز التعاون بين المؤسسات التعليمية والمحافظة للنهوض بالمنظومة التربوية.