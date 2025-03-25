خطة التأمين الطبي لعيد الفطر بالإسكندرية.. طوارئ بالمستشفيات وخدمات مكثفة

الإسكندرية - محمد البدري:

أعلنت الدكتورة غادة ندا، وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية، اليوم الثلاثاء؛ خطة التأمين الطبي الشاملة استعدادًا لاحتفالات عيد الفطر المبارك، التي تركز على تكثيف الخدمات الصحية الوقائية والعلاجية خلال هذه الفترة.

وأكدت وكيلة الوزارة رفع درجة الاستعداد في جميع المستشفيات التابعة لوزارة الصحة، مشيرة إلى ضمان جاهزية الأقسام الحرجة والطوارئ، وتوفير الأطباء النوبتجيين ومتابعة سير العمل من خلال فرق إشرافية ميدانية.

وتعمل الخطة تأمين توافر الأدوية والمستلزمات الطبية، مختلف فصائل الدم ومشتقاته، الأمصال والطعوم، إضافة إلى التأكد من جاهزية مولدات الكهرباء وشبكات الأكسجين.

وأوضحت "ندا" أن فرق الانتشار السريع بالمستشفيات ستكون على أتم الاستعداد للتدخل الفوري في حالات الطوارئ، إلى جانب نشر فرق التأمين الطبي بمختلف أرجاء المحافظة، بما في ذلك المتنزهات، التجمعات، والنوادي، لتقديم الخدمات الطبية والتوعوية للمواطنين.

وقالت إنه جرى تعزيز وجود العيادات المتنقلة التابعة لإدارة القوافل العلاجية، والتي تقدم خدمات الكشف الطبي وصرف العلاج بالمجان، بالإضافة إلى خدمات الإحالة إلى المستشفيات لإجراء الفحوصات أو التدخلات الجراحية عند الحاجة.

وتشمل الخطة أيضًا دعم المبادرات الرئاسية مثل "100 مليون صحة" للاكتشاف المبكر عن الأمراض المزمنة، الاعتلال الكلوي، الأورام السرطانية، وصحة المرأة، إلى جانب نشر فرق التثقيف الصحي لتوعية المواطنين بالقضايا السكانية وتنظيم الأسرة.

وشددت وكيلة وزارة الصحة على أن غرفة الطوارئ بديوان المديرية تعمل على مدار الساعة تحت إشرافها المباشر، وتضم القيادات التنفيذية لمتابعة تنفيذ خطة التأمين الطبي والتدخل الفوري لحل أي مشكلات، بهدف الحفاظ على صحة وسلامة المواطنين أثناء احتفالات عيد الفطر المبارك.