بالصور- تطعيم 700 ألف طالب بالمدارس ضد الالتهاب السحائى والثنائى في الدقهلية

الدقهلية- رامي محمود:

أعلن الدكتور تامر مدكور، وكيل وزارة الصحة بمحافظة الدقهلية، تطعيم نحو 702 ألف و101 طالب بالمدارس ضد الالتهاب السحائى والثنائى، وذلك منذ انطلاق الحملة بالتزامن مع بدء العام الدارسى.

وأوضح مدكور أنه جرى تطعيم نحو 397 ألفًا و695 طالبًا بالصف الأول برياض الأطفال والصف الأول الابتدائى، والصف الأول الإعدادى، والصف الأول الثانوى ضد الالتهاب السحائى.

كما أضاف وكيل الوزارة، أنه فيما يتعلق بلقاح الثنائى فقد جرى تطعيم 304 آلاف و406 طلاب بالصفين الثانى والرابع الابتدائى.

وأكد وكيل الوزارة أن التطعيمات تستهدف جميع المدارس في الريف والحضر من خلال فرق طبية متخصصة داخل المدارس والحضانات، وهى آمنة تمامًا على صحة الأطفال ولا تسبب أي مضاعفات.

جاء ذلك تحت إشراف الدكتور تامر الطنبولى وكيل المديرية للطب الوقائى، والدكتورة لمياء سلامة مدير عام الطب الوقائي والدكتورة حسناء أمين، مدير إدارة التطعيمات علاوة على مراقبى التطعيمات طارق نصر ورضا الحسيني وربيع سيد ومحمد لاشين.