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صحة أسيوط ترفع درجة الاستعداد القصوى لعيد الفطر المبارك

12:01 م الثلاثاء 25 مارس 2025

الدكتور محمد زين وكيل وزارة الصحة بأسيوط

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أسيوط ـ محمود عجمي:


أكد الدكتور محمد زين الدين حافظ، وكيل وزارة الصحة والسكان بأسيوط، أن مديرية الصحة بالمحافظة رفعت درجة الاستعداد القصوى استعدادًا لعيد الفطر المبارك، وذلك بدءًا من الأيام المقبلة وحتى انتهاء أيام العيد.

وأشار وكيل وزارة الصحة بأسيوط، إلى أنه تم الانتهاء من وضع جداول نوبتجيات عيد الفطر، على أن تكون هذه الجداول معلنة، مع التأكد من توافر كافة الأدوية ومستلزمات الطوارئ، وجاهزية غرف العمليات وفريق الانتشار السريع للاستعانة به سواء داخل أو خارج المستشفيات في جميع مراكز ومدن المحافظة.

وأضاف وكيل الوزارة، أنه تم التأكيد على ضرورة تواجد مديري المستشفيات العامة والمركزية والنوعية أو نوابهم على مدار اليوم، ومضاعفة الأطقم الطبية أثناء النوبتجيات، خاصة في أقسام الاستقبال والطوارئ. كما تم التأكيد على تشغيل المعمل والأشعة على مدار الساعة، والتأكد من توافر المستلزمات الخاصة بهما، وتوافر فصائل الدم المختلفة وجميع مشتقاته، وضرورة التأكد من جاهزية جميع الأجهزة الاستراتيجية الموجودة بالمستشفيات.

وشدد وكيل وزارة الصحة والسكان بالمحافظة على ضرورة تفعيل غرفة الأزمات والكوارث، وتواجد فريق قيادات المديرية على مدار اليوم داخل ديوان المديرية، بالإضافة إلى فرق المرور على مستوى القطاع العلاجي والوقائي داخل المحافظة لتغطية كافة مراكز ومدن المحافظة، ورصد أي حدث طارئ بالمنشآت الصحية على مدار اليوم. كما تم توزيع المهام على مديري المستشفيات ونوابهم لمتابعة الانضباط الإداري على مدار اليوم خلال عطلة العيد، وكذلك مراجعة أعمال الأمن والنظافة والتأكد من التزامهم بتأدية مهامهم على أكمل وجه.



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أسيوط الدكتور محمد زين الدين حافظ عيد الفطر المبارك
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