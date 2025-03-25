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موعد صلاة عيد الفطر 2025 في جميع المحافظات

12:00 م الثلاثاء 25 مارس 2025

صلاة عيد الفطر

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كتب- علي عبد المنعم:

مع اقتراب عيد الفطر 2025، يزداد البحث عن موعد صلاة العيد في مختلف المحافظات المصرية، حيث تستعد دار الإفتاء المصرية لاستطلاع هلال شهر شوال لعام 1446 هـ مساء السبت 29 مارس الجاري، لتحديد الموعد الرسمي لأول أيام العيد.

وبحسب الحسابات الفلكية، فإنه من المتوقع أن يكون شهر رمضان هذا العام 29 يومًا فقط، مما يجعل الأحد 30 مارس 2025 هو أول أيام عيد الفطر المبارك.

وفيما يلي مواعيد صلاة عيد الفطر 2025 في مختلف المحافظات المصرية:

القاهرة: 6:13 صباحًا

الجيزة: 6:12 صباحًا

الإسكندرية: 6:16 صباحًا

بورسعيد: 6:07 صباحًا

السويس: 6:07 صباحًا

الإسماعيلية: 6:07 صباحًا

الزقازيق: 6:10 صباحًا

المنصورة: 6:11 صباحًا

دمنهور: 6:14 صباحًا

شرم الشيخ: 6:00 صباحًا

بنها: 6:12 صباحًا

طنطا: 6:12 صباحًا

العريش: 6:01 صباحًا

الطور: 6:03 صباحًا

طابا: 5:57 صباحًا

سانت كاترين: 6:01 صباحًا

شبين الكوم: 6:13 صباحًا

كفر الشيخ: 6:13 صباحًا

الفيوم: 6:14 صباحًا

بني سويف: 6:13 صباحًا

المنيا: 6:14 صباحًا

أسيوط: 6:13 صباحًا

سوهاج: 6:11 صباحًا

قنا: 6:07 صباحًا

أسوان: 6:07 صباحًا

أبوسمبل: 6:13 صباحًا

مرسى مطروح: 6:27 صباحًا

الغردقة: 6:03 صباحًا

الخارجة: 6:17 صباحًا

دمياط: 6:09 صباحًا

السلوم: 6:35 صباحًا

نويبع: 5:59 صباحًا

حلايب: 5:53 صباحًا

شلاتين: 5:57 صباحًا

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