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جثة و13 مصابا في حادث مروع على الطريق الصحراوي بسوهاج

11:41 ص الثلاثاء 25 مارس 2025

سيارة اسعاف

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سوهاج- عمار عبدالواحد:

لقي شخص سوداني مصرعه وأصيب 13 آخرين بكسور وجروح، في حادث على الطريق الصحراوي الشرقي، دائرة مركز شرطة أخميم بمحافظة سوهاج.

تلقى اللواء صبري صالح عزب، مدير أمن سوهاج إخطارًا بانقلاب سيارة أجرة على الطريق الصحراوي الشرقي دائرة مركز شرطة أخميم، ووجود جثة ومصابين.

تبين من التحريات انقلاب سيارة أجرة "ميكروباص" يستقلها مجموعة أشخاص سودانيين قادمين من دولة السودان في اتجاههم لمنطقة فيصل بالجيزة.

نتج عن الحادث مصرع شخص سواداني، وإصابة 11 شخصًا آخرين سودانيين، وإصابة السائق ومساعده مصري الجنسية بكسور وجروح وكدمات وسحجات متفرقة بالجسد.

تم نقل الجثة لمشرحة مستشفى أخميم المركزي، والمصابين لمستشفى سوهاج الجامعي الجديد.

تم تحرير محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.

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