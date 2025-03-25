مصرع عامل بناء سقط من أعلى سقالة في أسيوط الجديدة

أسيوط - محمود عجمي:

لقي عامل بناء مصرعه، اليوم الثلاثاء، جراء سقوطه من أعلى سقالة بناء بمدينة أسيوط الجديدة.

تلقى اللواء وائل نصار مدير أمن أسيوط، إخطارًا من مأمور قسم شرطة مدينة أسيوط الجديدة، يفيد ورود بلاغا من غرفة عمليات النجدة بسقوط شخص من أعلى سقالة بناء خلال مباشرته عمله.

انتقل إلى موقع الحادث ضباط القسم والإسعاف وتبين من المعاينة والفحص مصرع "عبد الكريم.م.ز" عامل بناء؛ جرى إيداع الجثمان بثلاجة حفظ الموتى بمستشفى أسيوط الجديدة تحت تصرف النيابة العامة، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.