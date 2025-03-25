تداول 51 ألف طن بضائع عامة ومتنوعة بموانئ البحر الأحمر

جنوب سيناء – رضا السيد:

شهدت الموانئ البحرية التابعة للهيئة العامة لموانئ البحر الأحمر على مدار الـ 24 ساعة الماضية، تداول 51 ألف طن 1038 بضائع عامة ومتنوعة، 1038 شاحنة و55 سيارة، وبلغ إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة الموانئ 6 سفن، وسجلت موانئ الهيئة وصول وسفر 1670 راكبًا.

وأعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر في بيان اليوم، أن حركة الواردات تضمنت 4000 طن بضائع، و 538 شاحنة و47 سيارة، فيما شملت حركة الصادرات 47000 طن بضائع، و500 شاحنة و8 سيارة.

ويستعد ميناء سفاجا اليوم لمغادرة السفينةLADYAU AUANA ، وعلى متنها 28000 طن فوسفات تصدير إلى الهند، ومغادرة السفينتين أمل وبوسيدون اكسبريس، وكان قد استقبل الميناء أمس السفن "دليلة، بوسيدون اكسبريس، الحرية"، ومغادرة السفينة ALCUDIA EXPRESS.

وشهد ميناء نويبع تداول 5000 طن بضائع، و 420 شاحنة خلال وصول وسفر السفن "كوين نفرتيتي، الحسين، آور، آيلة"، ويستعد ميناء بورتوفيق لمغادرة السفينة MOSTONG، وعلى متنها 7000 طن مواد غذائية تصدير إلى الصومال.







