إنجاز طبي.. تفاصيل نجاح جراحة صعبة لإعادة ذراع مبتورة لشاب في أسيوط

أسيوط- محمود عجمي:

أشاد الدكتور أحمد المنشاوي، رئيس جامعة أسيوط، بالإنجاز الطبي الكبير الذي حققته وحدة الجراحات الميكروسكوبية بمستشفى الإصابات والطوارئ الجامعي الجديد، بعد نجاحها في إعادة زرع ذراع مبتور بالكامل لشاب يبلغ من العمر 26 عامًا.

وأكد المنشاوي أن هذا الإنجاز يعكس الكفاءة الطبية الفائقة لمستشفيات الجامعة وريادتها في إجراء أصعب وأدق العمليات الجراحية.

قدم رئيس الجامعة تهنئته للفريق الطبي على هذا النجاح، مشيرًا إلى أن وحدة الجراحات الميكروسكوبية تُعد الأولى من نوعها في الشرق الأوسط وواحدة من أكبر أربعة مراكز متخصصة عالميًا، تستقطب الوحدة فرقًا طبية دولية للتدريب وتقدم دبلومات مهنية متخصصة معتمدة من المجلس الأعلى للجامعات المصرية.

وقع الحادث وأسفر عن بتر كامل للساعد الأيسر تحت مستوى المرفق لشاب. فور إبلاغ مستشفى الإصابات والطوارئ بجامعة أسيوط بالحالة، تم نقل المريض إلى وحدة الجراحات الميكروسكوبية بالمستشفى، حيث جرى تشكيل فريقين طبيين متخصصين وفقًا للبروتوكولات العالمية: فريق للتعامل مع الطرف المبتور وفريق للتعامل مع الجزء المتبقي من الساعد.

وباستخدام الميكروسكوب الجراحي، تم استكشاف الشرايين والأوردة والأعصاب والأوتار وإعادة توصيل الطرف المبتور بنجاح، مما أدى إلى استعادة المريض لحركته بشكل كامل، وهو الآن في حالة مستقرة.

تكون الفريق الجراحي من الدكتور وليد رياض صالح، أستاذ جراحة العظام والجراحات الميكروسكوبية، كلية الطب، جامعة أسيوط، والدكتورة جيلان رائف، استشاري التجميل، جامعة القاهرة، المتدربة بوحدة الجراحات الميكروسكوبية، والدكتور محمد علاء، مدرس جراحة العظام، كلية الطب، جامعة الوادي الجديد، المتدرب بوحدة الجراحات الميكروسكوبية، والدكتور أحمد الطليحاتي، المدرس المساعد بقسم التجميل، كلية الطب، جامعة سوهاج، المتدرب بوحدة الجراحات الميكروسكوبية

كما ضم فريق التخدير الدكتورة شيماء عباس، طبيب تخدير، تحت إشراف: الدكتورة هالة سعد، رئيس قسم التخدير، كما شارك في نجاح العملية فريق التمريض عبد الرحمن جمال، ومروة كميل.

تُعد مستشفيات جامعة أسيوط من أكبر الصروح الطبية في صعيد مصر والشرق الأوسط، وتتميز بتقديم خدمات طبية متطورة وفق أحدث المعايير العالمية، وتحت إشراف نخبة من أمهر الأساتذة والاستشاريين، استطاعت المستشفيات تحقيق إنجازات طبية غير مسبوقة في مختلف التخصصات، لا سيما في الجراحات الميكروسكوبية المعقدة التي تجريها وحدة الجراحات الميكروسكوبية بمستشفى الإصابات والطوارئ الجامعي الجديد، والتي تعد مركزًا عالميًا لتدريب الفرق الطبية من مختلف الدول العربية والأوروبية.

تقدم وحدة الجراحات الميكروسكوبية دبلومة مهنية متخصصة في جراحة اليد (عام واحد) وأخرى في الجراحات الميكروسكوبية (عام ونصف)، ما يجعلها من أهم المؤسسات الطبية المتخصصة على مستوى العالم.

يؤكد هذا الإنجاز أن جامعة أسيوط تواصل ريادتها في تقديم خدمات طبية متقدمة وإنقاذ المرضى بأحدث التقنيات الجراحية العالمية، مما يعزز مكانتها كمركز طبي وبحثي رائد في المنطقة.