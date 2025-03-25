مصرع وإصابة 6 أشخاص في حادث تصادم بطريق أسوان أبو سمبل- صور



أسوان- إيهاب عمران:

لقي شخص مصرعه، بينما أصيب 5 أخرين، في الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء، إثر حادث تصادم بطريق أسوان أبو سمبل.

البداية كانت بتلقي اللواء محمد أبو الليل مدير أمن أسوان، إخطارا من مأمور مركز شرطة أسوان، يفيد بورود بلاغا بوقوع حادث تصادم بين أتوبيس وسيارة نقل بالكيلو 80 طريق أسوان أبوسمبل، وأسفر الحادث عن مصرع شخص وإصابة 5 أخرين.

تم نقل الجثة إلى مشرحة أسوان، والمصابين إلى مستشفى أسوان الجامعى لتلقي العلاج.

تم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة التي تولت التحقيق.