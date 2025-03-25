إعلان

ذعر بين المصلين بمسجد بالأقصر يتسبب في وفاة طفلة وإصابات- صور

02:15 ص الثلاثاء 25 مارس 2025
  • عرض 2 صورة
  • عرض 2 صورة
    مسجد العتيق بمنطقة العوامية في الأقصر
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp


الأقصر - محمد محروس:

شهد المسجد العتيق بمنطقة العوامية في الأقصر، اليوم الثلاثاء، حالة من الذعر بين المصلين أثناء صلاة التهجد، بسبب تصاعد دخان من أحد الأحواش المجاورة.

وبحسب شهود عيان، رأت بعض السيدات الدخان أثناء الصلاة فاعتقدن بوجود حريق داخل المسجد، ما أدى إلى حالة من الفزع والتدافع أثناء محاولتهن الخروج بسرعة.

وأسفر التدافع عن وفاة طفلة تبلغ من العمر 8 سنوات، إضافة إلى إصابة عدد من السيدات بحالات إغماء واختناق وإصابات طفيفة نتيجة الزحام.

وعلى الفور، هرعت سيارات الإسعاف إلى المكان، حيث تم نقل المصابين إلى المستشفيات القريبة لتلقي الرعاية الطبية، كما وصلت قوات الأمن والحماية المدنية للتحقيق في ملابسات الحادث.

وبعد الفحص، أكدت الجهات الأمنية عدم وجود أي حريق داخل المسجد، وأن الدخان كان ناتجًا عن حرق مخلفات في أحد الأحواش المجاورة، مما تسبب في حالة الذعر بين المصلين.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

مسجد العتيق بمنطقة العوامية في الأقصر لأقصر سجد العتيق في الأقصر نطقة العوامية
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

هَلَّ هِلاَلُهُ

المزيد

إعلان

اختَر الأفضل في دراما رمضان 2025.. شارك في استفتاء "مصراوي" الآن
"سلّي صيامك واربح".. فرصتك الأخيرة للفوز بشاشة 55 بوصة في مسابقة مصراوي الرمضانية
مجدي الجلاد يكتب: فتنة الدراما.. بين سامح حسين والمؤامرة السعودية..!