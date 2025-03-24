محافظ المنيا يضع حجر أساس توسعة المركز التكنولوجي (صور)

المنيا - جمال محمد:

وضع اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، اليوم الاثنين، حجر أساس توسعة المركز التكنولوجي لمركز ومدينة المنيا، في إطار المبادرة الرئاسية "بداية جديدة لبناء الإنسان"، التي تهدف إلى تطوير المراكز التكنولوجية وتحديثها لمواكبة أحدث التقنيات وتلبية احتياجات المواطنين، وذلك بالتزامن مع احتفالات المحافظة بعيدها القومي.

وأكد المحافظ أن المشروع يأتي ضمن خطة التحول الرقمي التي تنفذها الحكومة، ويحظى باهتمام كبير من الرئيس عبد الفتاح السيسي، نظراً لأهميته في دعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وتوفير الخدمات للمواطنين بسهولة ويسر.

وأشار إلى أن توسعة المراكز التكنولوجية تهدف إلى تحسين جودة الخدمات، وضمان تقديمها بصورة أكثر كفاءة ودقة، بالإضافة إلى تعزيز جهود الدولة في مكافحة الفساد من خلال الفصل بين طالب الخدمة ومقدمها، واعتماد البوابة الإلكترونية لإنهاء المعاملات رقمياً.

وخلال الفعالية، استمع المحافظ إلى شرح حول المشروع، حيث يقام المركز على مساحة 460 مترًا مربعًا، ويضم صالة استقبال بمساحة 383 مترًا مربعًا، ومكاتب إدارية، و14 شباكًا لخدمة المواطنين، بالإضافة إلى مكتب للشؤون القانونية. كما تم تصميم المركز لاستيعاب أكثر من 225 مواطنًا، مع توفير مداخل مخصصة لذوي الاحتياجات الخاصة. وشدد المحافظ على ضرورة الالتزام بالجدول الزمني لإنجاز المشروع وفق أعلى المواصفات القياسية.

كما لفت إلى جهود تحسين كفاءة الموظفين، وتطوير البنية التحتية التكنولوجية، وإجراء الصيانة الدورية للأجهزة والشبكات، مع توفير بيئة عمل مناسبة لكبار السن وذوي الهمم، بما يسهم في تحقيق الانضباط وتحسين الخدمات.

وخلال كلمته، أشار المحافظ إلى أن المراكز التكنولوجية تلعب دورًا محوريًا في استقبال طلبات التصالح، حيث بلغ إجمالي الطلبات المقدمة بالمحافظة 133,273 طلبًا، تم البت في 129,015 منها، بنسبة إنجاز 96.8%، ما ساهم في تحقيق معدلات أداء متقدمة على مستوى الجمهورية. كما توفر المراكز أكثر من 60 خدمة متنوعة للمواطنين.

رافق المحافظ خلال وضع حجر الأساس، اللواء أ.ح ياسر عبد العزيز، السكرتير العام للمحافظة، والدكتور سعيد محمد، رئيس مركز ومدينة المنيا، والمهندسة هايدي فاروق، مديرة وحدة التنمية الحضرية، إلى جانب عدد من المسؤولين التنفيذيين.