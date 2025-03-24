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تكريم الأمهات المثاليات بالقطاع الصحي في الشرقية

09:33 م الإثنين 24 مارس 2025

الدكتور هاني مصطفى جميعة

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الشرقية - ياسمين عزت:

كرّم الدكتور هاني مصطفى جميعة، وكيل وزارة الصحة بالشرقية، عددًا من الأمهات المثاليات في مختلف قطاعات الصحة بالمحافظة، خلال احتفالية نُظمت اليوم الاثنين بمقر المديرية، وذلك تقديرًا لدورهن في خدمة المجتمع الصحي، تزامنًا مع الاحتفال بعيد الأم لعام 2025.

حضر التكريم الدكتور بهاء أبوشعيشع، وكيل المديرية، والأستاذ إبراهيم عابد، مدير عام الشؤون المالية والإدارية، والدكتور محمد غريب، مدير إدارة العلاقات العامة.

وخلال الاحتفالية، قدّم وكيل الوزارة شهادات تقدير ومكافآت مالية للمكرّمات، معربًا عن امتنانه لجميع الأمهات في محافظة الشرقية وكافة أنحاء الجمهورية، خاصة أمهات الشهداء من الفرق الطبية الذين قدّموا تضحيات جليلة في خدمة الوطن.

وأكد الدكتور جميعة أن الأم المصرية رمز للعطاء والصبر، فهي التي تربي الأجيال وتصنع المستقبل، مشيرًا إلى أن المجتمع مدين للأمهات اللواتي قدّمن أبناء صالحين يسهمون في نهضة الوطن.

كما أشاد بدور القيادة السياسية في دعم المرأة المصرية من خلال مبادرات صحية مثل "دعم صحة المرأة المصرية"، و"رعاية الأم والجنين"، ومبادرات الكشف المبكر عن الأمراض.

وفي ختام الاحتفالية، أعربت الأمهات المكرّمات عن سعادتهن بالتكريم، معتبرينه وسام تقدير لمسيرتهن، فيما وجه وكيل الوزارة تحية تقدير لجميع الأمهات، متمنيًا لهن دوام الصحة والسعادة.

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