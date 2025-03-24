للمرة الثانية في ساعتين.. مصرع شخص وإصابة 10 في حادث تصادم على صحراوي المنيا

المنيا - جمال محمد:

لقي شخص مصرعه وأصيب 10 آخرون بكسور وجروح متفرقة، مساء اليوم الإثنين، في حادث تصادم بين سيارة ملاكي وميكروباص على الطريق الصحراوي الغربي، بحري قرية دلجا، جنوب المنيا. ويعد هذا الحادث الثاني من نوعه خلال ساعتين فقط، إذ شهد الطريق حادثًا آخر أسفر عن وفاة شخص وإصابة 10 آخرين.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن المنيا إخطارًا بالحادث، وعلى الفور انتقلت سيارات الإسعاف وقوات الأمن إلى الموقع، حيث تبين مصرع شخص مجهول الهوية، وإصابة 10 آخرين.

والمصابون هم: محمد مرسي أحمد، 30 سنة - يحيى محمد مصطفى، 50 سنة - عصام فكري عبد الصالح، 30 سنة - إسماعيل إبراهيم سالم، 36 سنة - حسام مصطفى كامل، 27 سنة - عبد الموجود محمود، 25 سنة - محمد محمود محمد، 21 سنة - سلامة عبد الشهيد أيوب، 30 سنة، بالإضافة إلى مصابين مجهولي الهوية.

تم نقل الجثة والمصابين إلى مستشفى ملوي، وحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

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