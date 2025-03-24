جثة و10 مصابين في تصادم سيارة نقل بالرصيف جنوبي المنيا

المنيا - جمال محمد:

لقي شخص مصرعه وأصيب 10 آخرين بجروح وكدمات متنوعة، إثر تصادم سيارة نقل بالرصيف على الطريق الزراعي في مركز ديرمواس جنوب المنيا.

وكانت تلقت الأجهزة الأمنية بالمنيا، إخطاراً من غرفة عمليات النجدة، يفيد وقوع حادث تصادم سيارة ربع نقل بالرصيف على الطريق الزراعي بحري مدخل ديرمواس ، مما أسفر عن مصرع شخص وإصابة آخرين.

انتقلت الاسعاف والأجهزة الأمنية لموقع الحادث وتبين مصرع شخص، وإصابة 10 آخرين بإصابات متنوعة بين السحجات والكدمات وكسور مضاعفة، بالإضافة إلى اشتباه في ارتجاج بالمخ، وحالتهم مستقرة

جرى نقل المصابين إلى مستشفى ديرمواس التخصصي لتلقي العلاج، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.