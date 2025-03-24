إعلان

جثة و10 مصابين في تصادم سيارة نقل بالرصيف جنوبي المنيا

06:56 م الإثنين 24 مارس 2025

أرشيفية

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

المنيا - جمال محمد:

لقي شخص مصرعه وأصيب 10 آخرين بجروح وكدمات متنوعة، إثر تصادم سيارة نقل بالرصيف على الطريق الزراعي في مركز ديرمواس جنوب المنيا.

وكانت تلقت الأجهزة الأمنية بالمنيا، إخطاراً من غرفة عمليات النجدة، يفيد وقوع حادث تصادم سيارة ربع نقل بالرصيف على الطريق الزراعي بحري مدخل ديرمواس ، مما أسفر عن مصرع شخص وإصابة آخرين.

انتقلت الاسعاف والأجهزة الأمنية لموقع الحادث وتبين مصرع شخص، وإصابة 10 آخرين بإصابات متنوعة بين السحجات والكدمات وكسور مضاعفة، بالإضافة إلى اشتباه في ارتجاج بالمخ، وحالتهم مستقرة

جرى نقل المصابين إلى مستشفى ديرمواس التخصصي لتلقي العلاج، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

حادث سير تصادم سيارة المنيا
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

هَلَّ هِلاَلُهُ

المزيد

إعلان

عيد الفطر.. وزير التربية والتعليم يصدر قرارا بمنح المدارس أجازة أسبوعا
"سلّي صيامك واربح".. فرصتك الأخيرة للفوز بشاشة 55 بوصة في مسابقة مصراوي الرمضانية
مجدي الجلاد يكتب: فتنة الدراما.. بين سامح حسين والمؤامرة السعودية..!