سرقا محول كهرباء.. المشدد 3 سنوات لعامل وعاطل في الإسكندرية

الإسكندرية – محمد عامر:

عاقبت محكمة جنايات الإسكندرية، عامل وعاطل بالسجن المشدد 3 سنوات، وألزمتهما بالمصاريف الجنائية، وذلك لاتهامهما بالشروع في سرقة غرفة محول كهرباء بمنطقة برج العرب.

أصدر الحكم المستشار محمد رفعت جبر، رئيس المحكمة، وعضوية كل من المستشار باسل حسن السيد، والمستشار يوسف سعد أبو زيد، وسكرتير المحكمة مختار عبد الحليم.

ترجع وقائع رقم 11394 لسنة 2024 جنايات قسم شرطة برج العرب، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية، إخطارًا من ضباط القسم بضبط متهمين أثناء سرقتهما محول كهرباء.

ووفقًا لأوراق القضية شاهدت قوة أمنية من قسم شرطة برج العرب أثناء تفقدها الحالة الأمنية وضبط المشتبه فيهم والخارجين عن القانون كل من "خ.ح.ع" عامل و"م.ج.م" عاطل، أثناء سرقتهما غرفة محول كهرباء وعدد 7 مفاتيح كهرباء وبحوزتهم عدد 2 باب غرفة كهرباء.

ألقي القبض على المتهمين وعثر بحوزة المتهم الأول على سلاح أبيض، فيما تبين من الاستعلام الأمني عنهما أنهما مقيمين بمدينة كفر الدوار بمحافظة البحيرة والأول محكوم عليه في 4 قضايا تبديد وسرقة والمتهم الثاني مطلوب في عدد 2 قضية سرقة.

وكشفت التحقيقات سرقة المتهمين 3 أبواب غرف محولات كهرباء أخري وإخفائها داخل الملاحات، لبيعها لأحد تجار الخردة.

تحرر المحضر اللازم بالواقعة بقسم شرطة برج العرب، وقررت النيابة العامة إحالة المتهمين إلى محكمة جنايات الإسكندرية التي أصدرت حكمها المتقدم.