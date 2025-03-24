رئيس الوزراء يكرم أستاذ بجامعة السويس

السويس- حسام الدين أحمد:

فاز الدكتور محمد حمزة الأستاذ بكلية الثروة السمكية بجامعة السويس بالمركز الأول بمسابقة مبادرة المشروعات الخضراء الذكية، وكرم الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء الدكتور حمزة خلال حفل تكريم الفائزين بالعاصمة الإدارية.

وقدم الدكتور حمزة مشروع بعنوان "التفريخ والإنتاج الاقتصادي لأنواع خيار البحر المهددة بالانقراض"، والذي استهدفت تناول قضية تغير المناخ بطريقة عملية وتوطين العمل المناخي. من خلال تنفيذ مشروعات خضراء مستدامة.

وتسعى المبادرة إلى التصدي للتحديات البيئية الملحة التي تواجه مصر، وتعتمد المبادرة أسلوب التطوير المستمر لأنشطتها لتوسعة نطاق تأثيرها ونشر رسالتها، وتأكيد اشتراك كل الفئات في منصة العمل المناخي.

وركزت المبادرة على الاستعانة والأكاديميين من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، وتميزت المشروعات المقدمة بالتنوع، وجاءت مشروعات قطاعات الزراعة المستدامة والطاقة وإدارة المخلفات وتقليل الانبعاثات من أهم المشروعات التي لاقت اهتمام المبادرة.

ووجه الدكتور أشرف حنيجل رئيس جامعة السويس، التهنئة للدكتور محمد حمزة، وأكد أن الفوز نقطة مضيئة للجامعة ورفع أسمها عاليًا في مختلف المحافل.

وأشار رئيس الجامعة، إلى أن مبادرة المشروعات الخضراء الذكية تعد مثالًا على قدرة جهود الدولة المصرية على التعامل بفاعلية مع تغير المناخ وتعزيز التنمية المستدامة.

وأوضح حنيجل أن الدكتور حمزة قدم مشروعة ضمن تقدم فئة المشروعات غير الهادفة للربح، بعنوان "التفريخ والانتاج الاقتصادي لأنواع خيار البحر المهددة بالانقراض" حيث تمكن المشروع من الفوز على مستوى المحافظة، ثم تم التصعيد للمنافسة مع حوالي 5600 مشروع على مستوى الجمهورية، وتمكن من حصد المركز الأول على مستوى الجمهورية.