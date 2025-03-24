أوقاف الإسماعيلية تكرم الموظف المثالي في المديرية

الإسماعيلية - أميرة يوسف:

أناب وزير الأوقاف الدكتور أسامة السيد الأزهري، الشيخ عبدالخالق عطيفي، وكيل وزارة الأوقاف بالإسماعيلية، لتكريم عدد من الموظفين المتميزين في المديرية، تقديرًا لجهودهم البارزة في العمل الدعوي والإداري.

جاء ذلك عقب اجتماع الوزير بمديري المديريات، حيث شدد على أهمية تحفيز الكفاءات المتميزة ودعمها لمواصلة عطائها.

وخلال الحفل، قام وكيل الوزارة بتكريم نخبة من العاملين الذين أثبتوا جدارتهم في أداء مهامهم، من الأئمة والإداريين ومقيمي الشعائر والمؤذنين.

وشمل التكريم وليد عبدالحميد، المدير المالي بالمديرية، وفضيلة الشيخ مصطفى عبدالفتاح، إمام وخطيب مسجد أبو المسجد، الذي تسلم جائزته نيابة عنه فضيلة الشيخ أشرف السيد عدوي، مدير شؤون القرآن الكريم.

كما تم تكريم الشيخ ماهر معاد محمد، مقيم الشعائر، وخليل السيد سلامة، المؤذن بالمديرية، إضافة إلى أشرف محمد أحمد، العامل بالمديرية.

وأكد وكيل الوزارة خلال كلمته أن هذا التكريم يأتي في إطار خطة الوزارة لدعم وتحفيز العاملين المجتهدين، موضحًا أن التكريم لن يكون حدثًا استثنائيًا، بل سيتم تنظيمه شهريًا وفقًا لتقارير المتابعة والأداء.

وأشار إلى أن الوزارة تسعى من خلال هذا النهج إلى ترسيخ ثقافة التميز والالتزام، بما ينعكس على تطوير العمل الدعوي والإداري داخل الأوقاف.