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نقل طالب لمدرسة أخرى فى الدقهلية لتعديه لفظيًا على معلم

02:14 م الإثنين 24 مارس 2025
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  • عرض 6 صورة
    لجنة الحماية المركزية بمديرية التربية والتعليم بمحافظة الدقهلية
  • عرض 6 صورة
    لجنة الحماية المركزية بمديرية التربية والتعليم بمحافظة الدقهلية
  • عرض 6 صورة
    لجنة الحماية المركزية بمديرية التربية والتعليم بمحافظة الدقهلية
  • عرض 6 صورة
    لجنة الحماية المركزية بمديرية التربية والتعليم بمحافظة الدقهلية
  • عرض 6 صورة
    لجنة الحماية المركزية بمديرية التربية والتعليم بمحافظة الدقهلية
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الدقهلية - رامي محمود:

أصدرت لجنة الحماية المركزية بمديرية التربية والتعليم بمحافظة الدقهلية، قرارًا تأديبيا بنقل طالب إلى مدرسة أخرى، وذلك بعد إدانته بالتعدي على معلم باللفظ داخل إحدى المدارس.

جاء قرار اللجنة بعد انعقادها برئاسة بسيوني محمد بسيوني وكيل مديرية التربية والتعليم، لمناقشة تطبيق مواد القرار الوزاري 150 لسنة 2024 بشأن التحفيز التربوي و الانضباط المدرسي في حالة تعدى طالب على معلم باللفظ أثناء اليوم الدراسي داخل الفصل حيث قررت اللجنة نقل الطالب تأديبياً إلى مدرسة أخرى.

وأوضح بسيوني، أنه لا تهاون في الحفاظ على كرامة المعلم لما يؤديه من رسالة سامية في تربية وتعليم الأجيال والضرب بيد من حديد على كل من يخرج عن السلوكيات العامة السليمة داخل المؤسسات التعليمية.

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