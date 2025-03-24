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حريق داخل مخزن قطع غيار أجهزة تكييف بأسيوط -صور

01:15 م الإثنين 24 مارس 2025
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أسيوط - محمود عجمي:

سيطرت قوات الحماية المدنية بأسيوط، اليوم الاثنين، على حريق اندلع في مخزن قطع غيار أجهزة تكييف بشارع التلي بحي شرق مدينة أسيوط .

تلقى اللواء وائل نصار مدير أمن أسيوط، إخطارا من مأمور قسم شرطة ثان أسيوط، يفيد ورود بلاغا من غرفة عمليات النجدة، بنشوب حريق في بدروم عقار بشارع التلي بحي شرق مدينة أسيوط.

انتقل إلى موقع البلاغ ضباط القسم والإسعاف وقوات الحماية المدنية والإطفاء والدكتور مصطفى إبراهيم رئيس حي شرق مدينة أسيوط.

وتبين من المعاينة والفحص اندلاع حريق في بدروم عقار مخزن قطع غيار أجهزة تكييف وتواصل قوات الحماية المدنية والإطفاء أعمال اخماد الحريق.

تحرر محضر بالواقعة وجاري العرض على النيابة العامة.

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حريق داخل مخزن قطع غيار أجهزة تكييف أسيوط
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