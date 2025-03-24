بروتوكول تعاون لتنمية جنوب سيناء يركز على حصاد المياه وتأهيل الشباب

جنوب سيناء – رضا السيد:

شهد علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، توقيع بروتوكول للتعاون المشترك بين المنظمة العربية للتنمية الزراعية، ومركزي البحوث الزراعية وبحوث الصحراء، بحضور البروفيسور إبراهيم الدخيري مدير عام المنظمة.

ووقع على بروتوكول التعاون الدكتور عادل عبدالعظيم، رئيس مركز البحوث الزراعية، والدكتور حسام شوقي رئيس مركز بحوث الصحراء، بحضور الدكتور سعد موسى، المشرف على العلاقات الزراعية الخارجية بوزارة الزراعة.

ويتضمن البروتوكول تنفيذ مشروع للتنمية في محافظة جنوب سيناء، ويستهدف هذا المشروع تنفيذ أنشطة حصاد المياه في منطقة سانت كاترين، وتوثيق التجربة وإخراج مادة تدريبية وترويجية حول المشروع.

كما يستهدف هذا المشروع أيضا تأهيل كوادر شباب الخريجين وطلبة الجامعات حول مصادر المياه غير التقليدية، وتعريف المشاركين بمفهوم مصادر المياه غير التقليدية وأهميتها، وتسليط الضوء على التحديات والفرص المرتبطة.