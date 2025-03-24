شاب يتخلص من حياته لمروره بأزمة نفسية في بني سويف

بني سويف-حمدي سليمان:

أقدم شاب على التخلص من حياته بتناول قرص حفظ الغلال، داخل منزله بمركز الفشن جنوب محافظة بني سويف، لمروره بأزمة نفسية.

تلقت مديرية أمن بني سويف، إخطاراً من غرفة عمليات شرطة النجدة، بوصول "م.م.خ"، 21 عامًا، مقيم بإحدى القرى التابعة لدائرة مركز الفشن، إلى المستشفى المركزي، مصاب بحالة إعياء، إدعاء تناوله مادة سامة، ولفظ أنفاسه الأخيرة أثناء عمل الإسعافات الأولية اللازمة.

وتبين من أقوال أهليته أنه أقدم على تناول قرص حفظ الغلال «حبة الغلة السامة»، لمروره بأزمة نفسية.

جرى نقل الجثة إلى مشرحة المستشفى تحت تصرف جهات التحقيق، وتحرر محضر بالواقعة.

وفي السياق تعمل الدولة على تقديم الدعم للمرضى النفسيين من خلال أكثر من جهة خط ساخن لمساعدة من لديهم مشاكل نفسية أو رغبة في الانتحار، أبرزها الخط الساخن للأمانة العامة للصحة النفسية، بوزارة الصحة والسكان، لتلقي الاستفسارات النفسية والدعم النفسي، ومساندة الراغبين في الانتحار، من خلال رقم 08008880700، 0220816831، كما خصص المجلس القومي للصحة النفسية خط ساخن لتلقي الاستفسارات النفسية 20818102.

وأكدت دار الإفتاء المصرية، أن الانتحار كبيرة من الكبائر وجريمة في حق النفس والشرع، والمنتحر ليس بكافر، ولا ينبغي التقليل من ذنب هذا الجرم وكذلك عدم إيجاد مبررات وخلق حالة من التعاطف مع هذا الأمر، وإنما التعامل معه على أنه مرض نفسي يمكن علاجه من خلال المتخصصين.