"فول وبيض مسلوق".. إصابة 3 فتيات بتسمم غذائي في بني سويف

بني سويف- حمدي سليمان:

أصيب 3 فتيات باشتباه تسمم غذائي، إثر تناولهن وجبة سحور فاسدة، بمركز سمسطا جنوب غربي بني سويف.

البداية كانت بتلقي مديرية أمن بني سويف، إخطارًا من غرفة عمليات النجدة، يفيد بوصول كلا من: "فاطمة. ر. ع"، 25 عامًا، وشقيقتها "ياسمين"، 18 عامًا، و"أميرة. ع. ع"، 21 عامًا، إلى المستشفى المركزي، مصابات بمغص وقيء، واشتباه تسمم غذائي، عقب تناولهن وجبة سحور فاسدة "فول مدمس وبيض مسلوق"، بإحدى القرى التابعة لدائرة مركز سمسطا.

على الفور تم عمل الإسعافات الأولية اللازمة لهن، وحجزهن تحت الملاحظة لحين تحسن حالتهن الصحية.

تم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.