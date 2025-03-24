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التريلا دهست الملاكي.. مصرع 3 أشخاص في حادث بقنا- صور

02:11 ص الإثنين 24 مارس 2025
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    حادث بقنا
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    حادث بقنا
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قنا- عبدالرحمن القرشي:

لقي 3 أشخاص مصرعهم، في الساعات الأولى من صباح اليوم الاثنين، إثر حادث دهس سيارة تريلا نقل ثقيل لسيارة ملاكي على مدخل قرية المراشدة الصحراوي، مركز الوقف، شمالي محافظة قنا.

البداية كانت بتلقي الأجهزة الأمنية في مديرية أمن قنا، إخطارًا من غرفة العمليات يُفيد بورود بلاغا من هيئة الإسعاف بوقوع حادث تصادم سيارة تريلا في أخرى ملاكي على الطريق الصحراوي في قرية المراشدة.

على الفور انتقلت قوة أمنية إلى مكان الحادث، إذ تبين من المعاينة الأولية والفحص، أن الحادث أسفر عن مصرع 3 أشخاص داخل السيارة الملاكي دهستهم تريلا على الطريق الصحراوي في قرية المراشدة مركز الوقف.

وتكثف فرق الإنقاذ جهودها لاستخراج الجثامين من السيارة لنقلهم إلى مشرحة مستشفى الوقف المركزي.

تم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق التي كلفت إدارة البحث بإجراء التحريات اللازمة للوقوف على أسباب الحادث.

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