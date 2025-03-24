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مقتل شخصين وإصابة اثنين في مشاجرة بين عائلتين على طريق "قفط - القصير"

12:55 ص الإثنين 24 مارس 2025

مقتل شخصين وإصابة اثنين في مشاجرة بين عائلتين على

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قنا - عبدالرحمن القرشي:

لقي شخصان مصرعهما وأصيب اثنان آخران إثر مشاجرة نشبت بين عائلتين عند الكيلو 85 بطريق القصير، وجرى نقل الضحيتين إلى محافظة قنا.

بدأت الواقعة عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا إخطارًا من مستشفى قنا الجامعي بوصول جثمان شاب يُدعى "صبري. أ"، 27 عامًا، كما استقبل مستشفى نجع حمادي العام جثة أخرى لشاب يُدعى "عماد"، وكلاهما مصاب بطلقات نارية.

وكشفت التحريات أن المشاجرة اندلعت بين عائلتين، إحداهما من قرية المراشدة بمركز الوقف في محافظة قنا، والتي ينتمي إليها الضحية الأولى، والأخرى من دار السلام بمحافظة سوهاج، والتي ينتمي إليها الضحية الثانية. وأسفرت المواجهة عن إصابة شخصين آخرين، جرى نقلهما إلى مستشفى سوهاج لتلقي العلاج.

وأوضحت التحريات أن الخلاف نشب بسبب التنقيب عن خام الذهب في الجبال، حيث تطورت المشادة إلى تبادل إطلاق النار بين الطرفين.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

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