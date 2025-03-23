تقرير هندسي يحسم مصير مبنى العلاج المجاني بمستشفيات سوهاج الجامعية -صور

سوهاج- عمار عبدالواحد:

كشفت إدارة جامعة سوهاج، عن الموافقة على الطلب المقدم من إدارة الجامعة بشأن هدم مبنى العلاج المجاني القديم التابع للمستشفيات الجامعية، والمكون من خمسة طوابق، وذلك بناءً على تقرير مركز الاستشارات الهندسية بالجامعة واللجنة المنوطة بحي شرق، والذى أقر بضرورة إخلاء المبنى واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لبدء أعمال هدم وإزالة المبني، حفاظاً على أرواح المرضى و الأطباء والأطقم الطبية والتمريضية وكافة العاملين والمترددين على المبنى.

وتعرض مبنى العلاج المجاني القديم فى الشهور الماضية لحادثة تساقط الغطاء الخرساني للسقف بعدد من الغرف والطرقات بجميع الأدوار نتيجة تآكل حديد التسليح بدرجة كبيرة، وعقب تكرار تلك الواقعة تم تشكيل لجنة من الإدارة الهندسية لفحص المبنى، وتبين وجود شروخ مائلة بالحوائط، وتكسير بعدة أعمدة نتيجة وجود رطوبة، إلى جانب وجود رشح بالحوائط الخارجية، و سوء حالة دورات المياه، لذا أقرت اللجنة بضرورة إخلاء المبنى والتقدم بطلب لإزالته بالكامل، كما تم تشكيل لجان وتخصيص بدائل للأقسام المتواجدة به وتسكينها لحين تشغيل مبني الجراحات المتخصصة، حيث أن المبني المجاني يضم كلاً من قسم الاستقبال والطوارئ بالدور الأرضي وأقسام العظام والباطنة والأطفال بالأدوار العليا.

ومن المقرر أن تبدأ أعمال الهدم وإعادة البناء فور الحصول على التراخيص والموافقات اللازمة، وذلك في إطار حرص إدارة الجامعة على سلامة وأمن المرضى والمترددين من مختلف المحافظات وكافة الأطقم الطبية والعاملة بالمستشفيات الجامعية، والتى تستقبل الآلاف يومياََ، لتقديم الخدمات الصحية والعلاجية على أعلى مستوى من الجودة، لتؤدي دورها الخدمي والمجتمعي على أكمل وجه.