شخصان يعتديان على عامل بـ"مطواة" فى كفر الشيخ.. التحقيقات تكشف التفاصيل

كفر الشيخ - إسلام عمار:

أصيب عامل بجروح متعددة بالرأس، إثر تعدي شخصين عليه بسلاح أبيض "مطواة" وفرا هاربين نتيجة خلافات بجوار مسجد الجمعية الشرعية في نطاق دائرة قسم ثان كفر الشيخ.

التفاصيل عندما تلقى اللواء إيهاب عطية، مدير أمن كفر الشيخ، إخطارًا من مأمور قسم ثان شرطة كفر الشيخ يفيد بوصول إشارة من نقطة شرطة مستشفى كفر الشيخ العام بوصول "حسن .م. م.ح. م"، 26 عامًا، عامل، ويقيم بداير الناحية منطقة قسم ثان كفر الشيخ، مصابًا بإصابات متعددة بادعاء تعدي من آخرين.

وبتوقيع الكشف الطبي عليه تبين وفق التقرير الطبي إصابته بجروح قطعية متفرقة بالجسم، وبالذراع الأيسر بطول 10 سنتميترًا، والإبط الأيسر بطول 10سنتميترًا، وبالرأس بطول 10 سنتميترًا، وبالظهر بطول 5 سنتميرًا فيما تتحدد مدة العلاج فيما بعد.

وبسؤال المجني عليه المذكور اتهم كل من "مصطفى.ع.ح.ا"، والمدعو "محمود.ا.م.ا"، ويقيمان بمنطقة قسم ثان كفر الشيخ بالتعدي عليه بسلاح أبيض "مطواة" خلال تواجده في عمله ببجوار مسجد الجمعية الشرعية محدثين إصابته الموصوفة في التقرير الطبي، وذلك على إثر خلافات المشكو في حقهما مع آخرين.

وتحرر بذلك المحضر رقم 1479 لسنة 2025 جنح قسم ثان شرطة كفر الشيخ، وجرى إخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.