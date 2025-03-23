حالتها خطيرة.. مواطن يسكب البنزين على زوجته ويشعل فيها النيران بالقليوبية

القليوبية - أسامة عبدالرحمن:

شهدت منطقة أبو زعبل التابعة لمدينة الخانكة محافظة القليوبية، واقعة مأساوية، حيث أشعل زوج النيران في زوجته بعد إلقاء بنزين عليها في نهار رمضان، ما تسبب في إحداث حروق من الدرجة الثالثة بأنحاء متفرقة من جسدها.

وتلقت الأجهزة الأمنية بالقليوبية بلاغًا من مستشفى السلام، يفيد باستقبال امرأة تبلغ من العمر 39 عاما، مصابة بعدة حروق، وأجريت لها الإسعافات الأولية، وما زالت حالتها حرجة.

وتبين من التحقيقات الأولية، أن السيدة تدعى "ع. ع. د" ، 39 عاما، سكب زوجها البنزين عليها، وأشعل النيران بها، ما تسبب في وصول النيران إلى جميع أعضاء جسمها، ونقلت السيدة إلى مستشفى السلام، وجارٍ التحقيق.

وتمكنت قوة أمنية من ضباط مباحث مركز الخانكة، من القبض على الزوج وجار التحقيقات لمعرفة ملابسات الحادث.

وأفاد مصدر طبي، بأن حالة السيدة مصابة بحروق في كافة أنحاء الجسد بنسبة 75%، وتتلقى العلاج حاليا في حالة خطيرة، وتم حجزها للعلاج وجار عمل اللازم.