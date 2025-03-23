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إعادة إعمار 16 منزلًا بقرية التضامن في بني سويف -صور

01:50 م الأحد 23 مارس 2025
  • عرض 4 صورة
  • عرض 4 صورة
    إعادة إعمار 16 منزلًا بقرية التضامن
  • عرض 4 صورة
    إعادة إعمار 16 منزلًا بقرية التضامن
  • عرض 4 صورة
    إعادة إعمار 16 منزلًا بقرية التضامن
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بني سويف-حمدي سليمان:

أعلنت مديرية التضامن الإجتماعي ببني سويف، اليوم الأحد، بالتعاون مع جمعية الأورمان، الإنتهاء من إعادة إعمار وتأهيل 16 منزلا بقرية التضامن التابعة لمركز سمسطا.

من جانبه أوضح رأفت السمان وكيل وزارة التضامن الإجتماعي بالمحافظة، أنه وقع الاختيار على قرية التضامن، لكونها من القرى الأكثر احتياجا بحسب معايير التنمية، مؤكدة أن الأسر المستفيدة جميعها تقع في دائرة العوز والاحتياج.

وأضاف أن عملية إعمار المنازل المتهالكة تضمنت ترميم جدران المنازل المتهالكة، وعمل أسقف، وتركيب الأبواب والشبابيك، وعمل المحارة والدهانات، وتركيب السيراميك والحمامات والمطبخ، وعمل وصلات الكهرباء ومياه الشرب النقية.

وأشار إلى أن العمل التنموي والإجتماعي، يشهد نهضة كبيرة، ناجمة عن مشاركة المؤسسات التنموية والجمعيات الأهلية، ومنظمات المجتمع المدني، مع الجهات والقطاعات والمؤسسات الحكومية، لمساعدة الأسر الأكثر احتياجاً، وتخفيف العبء عن كاهل أكبر عدد من أسر المحافظة.

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بني سويف قرية التضامن جمعية الأورمان مركز سمسطا
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