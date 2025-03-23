تجديد حبس المتهم بطعن رئيس مدينة دشنا خلال حملة إزالات

قنا- عبدالرحمن القرشي :

قررت النيابة العامة بقنا، تجديد حبس المتهم بطعن رئيس مدينة دشنا، بسلاح أبيض خلال عمله، بعد نشوب مشادة كلامية بينهما بسبب بناء حائط مخالف، 15 يوما على ذمة التحقيقات.

كانت البداية بتلقي الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا، إخطارا من مركز شرطة دشنا يفيد ورود بلاغ بإصابة أشرف أنور، رئيس مدينة دشنا، بطعنات آلة حادة على يد مواطن، خلال عمله، بعد نشوب مشادة بينهما بسبب بناء حائط مخالف.

بالانتقال والفحص تبين أن المتهم في الواقعة "محمد.س"، مدير إدارة تموين دشنا سابقا بالمعاش، بعد نشوب مشادة كلامية بينهما بسبب بناء حائط مخالف بناحية الصعايدة بمركز دشنا.

تمكنت قوة أمنية من ضبط المتهم، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت جهات التحقيق لاستكمال التحقيقات والتي قررت حبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات، قبل أن يتقرر تجديد حبسه 15 يوما آخرين.