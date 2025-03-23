ثقافة جنوب سيناء تختتم فعاليات الليالي الرمضانية -صور

جنوب سيناء – رضا السيد:

اختتم فرع ثقافة جنوب سيناء، فعاليات الليالي الرمضانية الثقافية والفنية، التي جرى إطلاقها ضمن برامج وزارة الثقافة لنشر البهجة، وتعزيز الهوية الثقافية خلال الشهر المبارك، وتنفيذًا لخطة الهيئة العامة لقصور الثقافة، برئاسة اللواء خالد اللبان.

وقالت منيرة فتحي، مدير فرع الثقافة بجنوب سيناء، إنه جرى ختام الفعاليات باستعراضات فنية على مسرح السوق التجاري بمدينة شرم الشيخ، وقدمت فرقة شرم الشيخ للفنون الشعبية للأطفال مجموعة من التابلوهات الاستعراضية المميزة، منها "زهرة المدائن، بنتي يابنوتة، مانجا، وبشرة خير"، وسط تفاعل جماهيري كبير، كما اختتمت ورش أشغال المرأة فعالياتها، بتصميم فستان باستخدام قطع القماش المستهلك، في تجربة تفاعلية لتعزيز المهارات الحرفية.

وأوضحت مدير فرع الثقافة في تصريح اليوم، أنه اختتمت الفاعليات قصر ثقافة طور سيناء، باحتفالية كبرى لإحياء زكريا الحجاوي، رائد الفن الشعبي، من خلال أمسية ثقافية بنادي الأدب، تضمنت عرض مسيرة "الحجاوي" الإبداعية، واستعراض أعماله في الإذاعة والمسرح، وأثره في جمع التراث الشعبي وتأسيس الثقافة الجماهيرية.

وتابعت: كما جرى تنظيم محاضرة بعنوان "تكريم المرأة في الإسلام، استعرضت مكانة المرأة في الإسلام، وتسليط الضوء على دورها في بناء المجتمع.

وأشارت إلى أن مسرح النادي الاجتماعي بمدينة نويبع شهد احتفالية الختام، بحضور اللواء نادر علام، رئيس المدينة، وعدد من القيادات التنفيذية والشعبية وشيوخ القبائل. وتضمنت تضحيات الأم ومكانتها في الإسلام، وعروضًا فنية قدمتها فرقة كورال بيت ثقافة نويبع، بأغانٍ احتفالية بعيد الأم، منها "أمي يا نور بيتنا، شكرا يا أمي، ضميني ضمة، وست الحبايب"، إلى جانب أنشودة "عطفا عليا"، إضافة إلى مجموعة من القصائد الشعرية في حب الأم، منها "لما جيت أكتب عن أمي" ألقتها مي محمد، و"أمي"، وسط تفاعل الجمهور.

وأكدت أنه جرى إطلاق فعاليات توعوية وإبداعية بمدينة سانت كاترين، تضمنت محاضرة بعنوان "موانع الصيام"، تناول خلالها مبطلات الصيام، وأهمية الالتزام بالأخلاقيات الدينية في رمضان، وورشة رسم للأطفال بعنوان "رسم وتلوين" احتفاءً بعيد الأم، تلاها مسابقة ثقافية للأطفال بهدف تعزيز الوعي الثقافي لدى النشء، وفي مدينة رأس سدر أُقيمت ورشة حكي وسرد قصصي لقصة "مملكة العدل" بمكتبة الطفل، بهدف تعزيز القيم الإيجابية لدى الأطفال، وأعقبها ورشة رسم وتلوين حول فرحة الأطفال بعيد الأم.