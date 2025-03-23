أوقاف جنوب سيناء تعلن أسماء الفائزين في مسابقة القرآن الكريم وتفسير معانيه

جنوب سيناء – رضا السيد:

أعلنت مديرية الأوقاف بمحافظة جنوب سيناء عن أسماء الفائزين في مسابقة القرآن الكريم وتفسير معانيه جزء عم يتساءلون، والتي أطلقتها المديرية بالتنسيق مع وزارة الأوقاف لعام 1446 - 2025.

وقال الشيخ يوسف غيط، وكيل وزارة الأوقاف، إن إجمالي عدد الفائزين بالمسابقة بلغ 14 فائزا، بواقع 5 من حفظة القرآن الكريم كاملًا، و3 من حفظة ثلاث أرباع القرآن الكريم، و3 من حفظة نصف القرآن الكريم، و3 من حفظة ربع القرآن الكريم، مشيرًا إلى أن لجان التحكيم تميزت بالشفافية والعدالة والمصداقية.

وأوضح وكيل وزارة الأوقاف في تصريح اليوم، أنه سيجري تكريم الفائزين يوم الأربعاء الموافق 26 رمضان بمركز تمكين المرأة بمدينة طور سيناء، عقب الإفطار بحضور الدكتور خالد مبارك، محافظ جنوب سيناء، مؤكدًا أنه سيجري صرف المكافآت المالية للمستحقين ممن اجتازوا المسابقة اعتبارًا من غدًا الأثنين، والتي تبلغ قيمتها 200 ألف جنيه مناصفةً بين وزارة الأوقاف ومحافظة جنوب سيناء.

وقدم وكيل الوزارة التهنئة للفائزين، مشيرًا أن المسابقة تهدف إلى التشجيع على حفظ القرآن الكريم وتفسير معانيه، وجرى إطلاق المسابقة على مستوى كافة الإدارات التابعة للمديرية بجميع مدن المحافظة، وشارك فيها 850 متسابقا من مختلف الأعمار في مختلف المستويات.

جدير بالذكر أن إجراءات المسابقة تضمنت القرآن الكريم إلى جانب بيان معاني المفردات، ومقاصد الصور لجزء نبأ "عما يتسألون" من خلال كتاب البيان عن المنتخب في تفسير القرآن الكريم الجزء الثلاثون، وتتكون من 4 مستويات الأول حفظ القرآن الكريم كاملًا مع الإلمام بمعاني المفردات ومقاصد السور لجزء "عم" من خلال كتب البيان على المنتخب، ويكون عمر المتقدم لهذا المستوى لا يزيد عن 21 عامًا، ويتضمن المستوى الثاني حفظ ثلاث أرباع القرآن الكريم مع الإلمام بمعاني المفردات ومقاصد السور لجزء "عم" من خلال كتب البيان على المنتخب، ويتضمن المستوى الثالث حفظ نصف القرآن الكريم مع الإلمام بمعاني المفردات ومقاصد السور لجزء "عم" من خلال كتب البيان على المنتخب، والمستوى الرابع يتضمن حفظ ربع القرآن الكريم مع الإلمام بمعاني المفردات ومقاصد السور لجزء "عم" من خلال كتب البيان على المنتخب.