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افتتاح مركز شباب محمد صلاح بمسقط رأسه فى الغربية -فيديو وصور

01:04 م الأحد 23 مارس 2025
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الغربية- مروة شاهين:

افتتح الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب و الرياضة، مركز شباب محمد صلاح بمسقط رأس اللاعب بقرية نجريج التابعة لمركز بسيون محافظة الغربية، بحضور صلاح غالي والد لاعب منتخب مصر وشقيقه.

شهد مركز الشباب بقرية اللاعب محمد صلاح والذي يحمل اسمه أعمال التطوير على مساحة 10 ألف متر، بعد قرار وزارة الشباب والرياضة إحلال وتجديد المركز وإطلاق اسم محمد صلاح عليه.

وأكد عبد العزيز البمبي، رئيس مجلس إدارة مركز الشباب، أن المركز جرى تطويره بالكامل واستغلال جميع المساحات، وإنشاء ملعب قانونى وإنشاء مدرجات للجماهير وغرف ملابس للاعبين، وتجديد المبنى الإدارى وإضافة طابق آخر، بالإضافة إلي تطوير كافة المرافق، والتجهيزات الرياضية بالمبنى الإدارى من صالة الجيم والألعاب الفردية، وتركيب أعمدة الإنارة والكشافات داخل الملعب .

وأشار إلى إنشاء كافيه بالطابق الثالث مجهز باستراحة لجلوس أعضاء الجمعية العمومية ورواد المركز، موضحاً أنه سيتم فتح الملعب أمام أهالى القرية لأداء صلاة عيد الفطر المبارك، وسيفتح أبوابه أمام أبناء القرية لممارسة الرياضة، لاكتشاف مواهب جديدة.

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