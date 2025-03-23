العثور على جثة فى ترعة الإسماعيلية أمام قرية الزوامل بالشرقية

الشرقية - ياسمين عزت:

انتشلت فرق الإنقاذ النهري بمحافظة الشرقية، اليوم الأحد، جثة من مياه ترعة الإسماعيلية أمام قرية الزوامل التابعة لمركز شرطة بلبيس، وجرى التحفظ على الجثمان بمشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

تلقت مديرية أمن الشرقية، إخطارا يشير إلى عثور الأهالي على جثة بمياه ترعة الإسماعيلية أمام قرية الزوامل، وانتقلت قوة أمنية إلى موقع البلاغ، وجرى الدفع بعدد من رجال الإنقاذ النهري وجرى انتشال الجثمان من مياه الترعة والتحفظ عليه بمشرحة المستشفى تحت تصرف الجهات المعنية لحين الانتهاء من الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وبيان أسباب وقوعها.

وتحرر المحضر القانوني اللازم للواقعة وأخطرت الجهات المعنية.