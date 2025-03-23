محافظ أسوان يشهد عملية قسطرة قلب ويؤكد: دعم كامل للمنظومة الصحية في إدفو -صور

أسوان - إيهاب عمران:

شهد اللواء إسماعيل كمال، محافظ أسوان، إجراء عملية قسطرة قلب لأحد المرضى خلال زيارته التفقدية لمستشفى النيل التخصصي في إدفو، وذلك في إشارة إلى المستوى المتقدم للخدمات الطبية التي يقدمها المستشفى بفضل الأجهزة الحديثة المتوفرة.

وخلال جولته، تفقد المحافظ مختلف أقسام المستشفى واطلع على الخدمات الطبية والعلاجية التي يقدمها، مؤكدًا على دعم المحافظة الكامل للمنظومة الصحية في إدفو، التي تخدم أكثر من 500 ألف نسمة.

وأشار إلى الجهود المبذولة بالتنسيق مع وزارة الصحة والهيئات المعنية لتطوير وتجهيز 11 مستشفى و 112 مركزًا ووحدة صحية لتطبيق نظام التأمين الصحي الشامل الجديد.

واستمع المحافظ إلى شرح مفصل من الدكتور محمد عبد الهادي، مدير فرع الهيئة العامة للرعاية الصحية، والدكتور عربي عبد العال، مدير عام المستشفى، حول إمكانيات المستشفى الذي يضم 3 مبانٍ و 5 أدوار على مساحة 5200 متر مربع، ويحتوي على 255 سريرًا في مختلف التخصصات، بالإضافة إلى أقسام متخصصة مثل الغسيل الكلوي (60 ماكينة)، والحضانات (20 حضانة)، والرعاية المركزة والقلب (11 سريرًا)، كما يجري تجهيز قسم جديد لعناية الأطفال.

وأشاد المحافظ بتجهيزات المستشفى التي تشمل أحدث أجهزة الأشعة والتحاليل، والكوادر الطبية المتميزة من أطباء وتمريض.