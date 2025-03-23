جامعة سوهاج تتدخل لإنهاء معاناة طفل مصاب بضمور العضلات -صور

سوهاج- عمار عبدالواحد:

في لفتة إنسانية واستجابة سريعة لاستغاثة أسرة الطفل يوسف مطاوع، البالغ من العمر 8 سنوات من مركز المنشاة، الذى يعاني من مرض ضمور بالعضلات، قرر الدكتور حسان النعماني رئيس جامعة سوهاج استكمال علاجه بالمستشفيات الجامعية، وذلك تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي وهو أول رئيس يصدر قراراً بأن تتحمل الدولة تكلفة علاج مرض الضمور العضلي للأطفال، هذا المرض الخطير الذي يؤدي إلى وفاة الأطفال لعدم القدرة المالية لدى أسرهم بسبب ارتفاع تكاليف علاجه.

وفي هذا السياق استقبل النعماني بمكتبه اسرة الطفل يوسف، المصاب (بدوشن) وهو نوع حاد جينى من ضمور العضلات، حيث وجه باستكمال كافة جرعات العلاج المقررة بالمستشفي الجامعي، وتوفير كافة أوجه الرعاية اللازمة له.

وقال النعماني، إن الطفل يوسف يعد من أوائل الأطفال فى مصر الذى تم توفير العلاج له من خلال الهيئة المصرية للشراء الموحد الإمداد والتموين الطبي، وذلك بقيمة تتجاوز ال٨،٥ مليون جنيه كمرحلة أولى، مشيداً بجهود وكفاءة الأطقم الطبية، والتي قامت باتخاذ كافة التدابير الطبية منذ إخطار المستشفى الجامعي بحالة الطفل يوسف اللازمة لتحضيره ومتابعته أولا بأول للاطمئنان على كافة الوظائف العضوية، مقدماً شكره للدكتورة مروة حمدي مديرة إدارة التموين الطبى، والدكتورة دعاء إسماعيل مشرف الصيدلة الإكلينيكية بالمستشفى الجامعى، الدكتورة نهال سامى استشارى طب الأطفال، كما قدم الشكر للنائب رقية الهلالي ودورها الايجابي وتعاونها مع الجامعة لعرض استغاثة الطفل يوسف لتلقي العلاج بالمستشفى الجامعي.

وأوضح الدكتور مجدي القاضي عميد كلية الطب، أن الطفل يوسف كان يتلقى الجرعات الخاصة به بمستشفى معهد ناصر بالقاهرة، ونظراً لبعد المسافة ومشقة السفر، والظروف الإجتماعية والمادية لأسرته والتى تعوق تردده على القاهرة بصحبة والديه، وجه الدكتور حسان النعماني باستكمال باقي الجرعات بالمستشفي الجامعي، وجرى إنهاء كافة الإجراءات وجميع الموافقات اللازمة، حيث تم إرسال أحد صيادلة المستشفيات الجامعية لمستشفى معهد ناصر بالقاهرة واستلام المتبقي من الجرعات ونقل العلاج لمخازن الأدوية بالمستشفى الرئيسى بطريقة النقل والتخزين السليم له.

وأضاف الدكتور أحمد كمال، المدير التنفيذي للمستشفيات الجامعية أنه تم تشخيص الطفل من قبل الدكتور عبدالرحيم عبد ربه رئيس قسم الأطفال، والذي أجرى للطفل تحليل جينى لمعرفة الجين المصاب لتحديد دقة العلاج المطلوب، مضيفاً أن الطفل يخضع لجميع الإجراءات الطبية والعلاجية اللازمة لتلقي الجرعات بصورة مجانية وفى غرفة معقمة ومهيأة، حيث يتم تحضير الجرعة بمعرفة صيادلة وحدة الصيدلة الإكلينيكية بقسم الأطفال، ويتلقى الطفل جرعة كل أسبوع.

وأعربت أسرة الطفل عن سعادتها بقرار رئيس الجامعة بتلقي نجلهم جرعات العلاج بالمستشفى الجامعى وتخفيف العبء عن كاهلهم، واستجابته السريعة لهم، مقدمين خالص شكرهم وتقديرهم لإدارة الجامعة وللطاقم الطبي بالمستشفى على ما يقدمونه من خدمات ورعاية طبية.