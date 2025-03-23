تكريم 200 طفل من حفظة القرآن الكريم بقرية بحر البقر في الشرقية -صور

الشرقية- ياسمين عزت:

شهدت قرية بحر البقر التابعة لمركز الحسينية في محافظة الشرقية، احتفالا مبهجا بحفظة القرآن الكريم وتسليمهم جوائز مالية وعينية في ظل حضور كثيف من الأهالي، تشجيعا لهم على الاستمرارية في حفظ كتاب الله.

وأوضح أحمد الصياد من أبناء القرية، أنه وشقيقه أقاما هذه المسابقة والتكريم رحمة لروح والدهما وتخليدا لذكراه، لافتا إلى تكريم 200 طفل وطفلة من حفظة القرآن الكريم، وتم تقديم جوائز مالية وأخرى عينية، مؤكدا أن الجوائز والحفلة جرى الإعداد لها قبل شهر رمضان المبارك.

وتابع أن المقصود من إعداد حفلات التكريم سعيا لتشجيع الأطفال على حفظ القرآن الكريم والاستمرار في بناء مجتمع واع ومتفقه في الدين، مشيرا إلى مساعي أهالي القرية وتضامنهم لإكمال هذا الحفل والتكريم ولاقى فرحة الأهالي والأسر كما أنها عادة سنوية منذ عقود اعتادها أهل القرية .

وأضاف أن حفل التكريم لحفظة القرآن الكريم ضمن مسابقة الشيخ عبد السلام الصياد تحت رعاية المستشار أحمد الصياد والعمدة محمد الصياد والحاج عبد الله الصياد، وبحضور المستشار عيد الصياد والشيخ محمد البلاط والشيخ محمد أبو خشبة ومحمد المنسي المشرف على تحفيظ المتسابقين من أهالي بحر البقر المتعاونين.