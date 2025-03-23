إغلاق مزلقان معصرة ملوي بالمنيا لمدة 24 ساعة.. الموعد والطرق البديلة

المنيا- جمال محمد:

أعلنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة ملوي بمحافظة المنيا، عن إغلاق مزلقان قرية معصرة ملوي لمدة يوم كامل.

وبحسب بيان المحافظة، فإنه سيتم غلق المزلقان غداً الأحد من الساعة 8 صباحا، ولمدة 24 ساعة حتى الساعة 8 صباح يوم الاثنين.

ويأتي ذلك نظراً لقيام هندسة السكك الحديدية بأعمال الصيانة الدورية الخاصة بالمزلقان.

وأوضحت الوحدة المحلية لمركز ملوى أنه تم تحديد الطريق البديل ليكون من الجهة البحرية كوبري النيل العلوى، ومن الجهة القبلية كوبري ديرمواس.