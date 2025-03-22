إقالة مدير المستشفى ولجنة عاجلة.. ماذا جرى في جولة المحافظ بشرق المدينة؟ -صور

الإسكندرية - محمد عامر ومحمد البدري:

قرر الفريق أحمد خالد، محافظ الإسكندرية، اليوم السبت، إقالة مدير مستشفى شرق المدينة، وذلك بعد رصده عدد من المخالفات والشكاوي من المرضي، وذلك خلال جولة مفاجئة.

ووفقاً لبيان صادر عن محافظة الإسكندرية، وجه المحافظ بتشكيل لجنة عاجلة بالتنسيق مع وزارة الصحة والسكان لفحص كافة شكاوى المواطنين والبدء الفوري في تحسين كافة الخدمات الطبية المقدمة لهم.

وأشار البيان إلى رصد المحافظ خلال جولته المفاجئة للمستشفى غياب عدد كبير من الطاقم الطبي وتكدس المرضي أمام وحدة اللقاح ما تسبب بحالة من الاحتقان بعد انتظارهم لساعات طويلة في طوابير منذ صباح اليوم من أجل تلقي العلاج.

وتفقد المحافظ مخازن الأدوية المركزية للوقوف على مدى توافر الأدوية واللوازم الطبية من عدمه، فضلاً عن غرف العيادات الخارجية داخل المستشفى.

وأضاف البيان أن الجولة المفاجئة تأتي في إطار حرص المحافظة بالتنسيق مع وزارة الصحة والسكان، على متابعة جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين، وضمان تقديم خدمة ورعاية طبية بجودة عالية للمواطن السكندري.