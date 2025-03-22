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إصابة 7 أشخاص بتسمم غذائي بعد تناولهم طعامًا فاسدًا في سوهاج

10:01 م السبت 22 مارس 2025

إصابة 7 أشخاص بتسمم غذائي

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سوهاج- عمار عبدالواحد:

أصيب 7 أشخاص بتسمم غذائي، إثر تناولهم طعام فاسد، بالمنشاة جنوبي محافظة سوهاج.

تلقى مأمور مركز شرطة المنشاة إشارة من المستشفى المركزي بوصول كل من محمود أحمد خلف الله 30 عامًا، علي أحمد خلف الله 27 عامًا، وردة السيد هاشم 25 عامًا، أحمد محمود أحمد 6 أعوام، لولا أحمد عبد الحميد 50 عامًا، أحلام صبري عثمان 30 عامًا، محمد محمود أحمد 6 أعوام، يقيمون مدينة المنشاة، مصابين بتسمم غذائي.

وحررت أجهزة الأمن، محضرا بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.

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تسمم غذائي سوهاج طعام فاسد
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