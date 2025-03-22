القبض على 4 لصوص حاولوا سرقة تكييفات السكة الحديد في بني سويف

بني سويف-حمدي سليمان:

نجحت قوات الشرطة في بني سويف، في ضبط تشكيل عصابي مكون من 4 أشخاص، تخصصوا في سرقة بعض مهمات وتكييفات السكة الحديد، اليوم السبت.

وكانت معلومات وردت إلى مدير أمن بني سويف، بشروع 4 أشخاص في سرقة بعض مهمات السكة الحديد، وأجهزة التكييف بمحطة قطارات مركز ببا جنوب المحافظة، فجرى التوجيه بسرعة تشكيل فريق بحث لضبط الجناة.

انتقل فريق من ضباط المباحث بقيادة المقدم أحمد بهجت رئيس مباحث مركز شرطة ببا، ومعاونه الرائد أحمد ربيع، بإشراف اللواء محمد الخولي مدير المباحث الجنائية، وتبين قيام "محمد. س. م"، 40 عامًا، سائق، و "مصطفى.ع.م"، 22 عامًا، و "محمد. س. ح"، 26 عامًا، جميعهم يقيمون حلوان، و "محمد.ح.ش"، 45 عامًا، مقيم بمركز الفشن، بمحاولة فك أجهزة التكييف، ومسامير خاصة بالسكة الحديد، تمهيدا لبيعها.



جرى ضبط المتهمين وبحوزتهم 2 فرد خرطوش، ومبلغ مالي، وهواتف محمول، وأدوات خاصة بالسرقة، وتحرر محضر بالواقعة.